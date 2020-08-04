Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами иностранной частной военной компании и разыскивают, уже уехали из Белоруссии в третью страну, заявил писатель и политик Захар Прилепин. Он с февраля 2017 года по июль 2018 года был замкомандира батальона спецназа самопровозглашенной ДНР.

с чего всё началось

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.

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