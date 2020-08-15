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Известия
Известия

Объявленный в Белоруссии в розыск Цепкало находится на Украине

Объявленный в международный розыск бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало находится на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости». На политика было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.В источнике
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Известия

Объявленный в Белоруссии в розыск Цепкало находится на Украине

Известиявчера в 16:17
Комсомольская правда

Против кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело

Комсомольская правдавчера в 09:58
Газета.Ru

Россия объявила в розыск Цепкало

Газета.Ruвчера в 12:44
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало

RT на русскомвчера в 10:38
Коммерсантъ

Цепкало сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Коммерсантъвчера в 10:17
РБК

Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

РБКвчера в 10:49
РИА Новости

Россия объявила в розыск Цепкало

РИА Новостивчера в 10:08

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
РИА Новостивчера в 16:33
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Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41

Бюллетени сожжены. Штаб Тихановской выступил против пересчета голосов

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не намерен соглашаться на предложение пересчета голосов или второго тура выборов, заявила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина 15 августа в эфире «Эхо Москвы».
ИА Красная Веснавчера в 13:21
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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На крупном воронежском предприятии коронавирусом заболели 254 человека

По состоянию на 13 августа в Воронежском центре ракетного двигателестроения коронавирус выявили в общей сложности у 254 человек, в том числе у 10 сотрудников – за минувшую неделю.
Обозреватель Врнвчера в 10:41
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