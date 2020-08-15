Объявленный в Белоруссии в розыск Цепкало находится на Украине

Объявленный в международный розыск бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало находится на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости». На политика было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.