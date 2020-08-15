Объявленный в Белоруссии в розыск Цепкало находится на Украине
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Объявленный в международный розыск бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало находится на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости». На политика было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.В источнике
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Против кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело
Комсомольская правдавчера в 09:58