Американский боец Джастин Гэтжи заменит российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249. Об этом сообщила пресс-служба промоушена. Таким образом, Гэтжи сразится со своим соотечественником Тони Фергюсоном.

Спорт день за днем

Объявлено имя бойца, который заменит Хабиба Нурмагомедова на UFC 249

Все про Спорт ру

Спорт день за днем

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Общество Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.

Шоу-бизнес Меган Маркл остается принцессой Великобритании Многие были потрясены тем, что титулы пара не потеряла. По крайней мере, Меган Маркл остается принцессой Великобритании.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Космос Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.

Кино Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).

Шоу-бизнес Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.

Единоборства Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.

Общество Правительство ввело ограничения на продажу масок В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

Общество Япония вводит режим чрезвычайной ситуации Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.

Общество Учебный год в школах могут продлить до 8 июня Глава Минпросвещения России сообщил, что из-за карантина учебный год в ряде школ России может быть продлен до начала единого государственного экзамена — 8 июня.