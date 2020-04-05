Коронавирус
Газета.RuОбъявлено имя бойца, который заменит Хабиба Нурмагомедова на UFC 249
Американский боец Джастин Гэтжи заменит российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249. Об этом сообщила пресс-служба промоушена. Таким образом, Гэтжи сразится со своим соотечественником Тони Фергюсоном.
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В UFC больше не будут ждать Хабиба. Фергюсону официально нашли другого соперника
Спорт день за днем16:22
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