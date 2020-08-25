Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
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Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.В источнике
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