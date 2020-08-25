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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, выступая перед Европарламентом, заявила о готовности к диалогу с властями и назначении команды переговорщиков.В источнике
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РИА Новости

Тихановская заявила Европарламенту о нечестных выборах в Белоруссии

РИА Новости10:15
РЕН ТВ

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации результатов выборов

РЕН ТВ09:31
Lenta.ru

Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Lenta.ru08:05
ТАСС

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

ТАСС06:33
Ёлдаш

Депутаты Европарламента ознакомились с жалобой Тихановской на фальсификацию выборов в Белоруссии

Ёлдаш06:08
Коммерсантъ

Тихановская: белорусская революция не носит антироссийский характер

Коммерсантъ07:17
RT на русском

Тихановская заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии

RT на русском07:03

Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04
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Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ru08:48

Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Башкирский суд рассмотрел жалобы на аресты защитников Куштау

Верховный суд Башкирии за два дня рассмотрел 16 жалоб на постановления районного суда об арестах участников конфликта на горе Куштау, где экозащитники протестовали против разработки шихана содовой компанией, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости07:54
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Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в Белоруссии.
РИА Новости11:59
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