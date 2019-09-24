Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
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Главные новости к утру 25 сентября

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Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

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Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
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В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
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Американский политик
Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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