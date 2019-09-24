Политика
Lenta.ruОбъявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
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Политика
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Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Piter.tv вчера в 04:55
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Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
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Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
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Газета.Ru вчера в 23:48
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До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
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Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
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Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
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Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев.
Известия вчера в 20:14
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Создан дрон-кровельщик, который самостоятельно закрепляет черепицу
BitCryptoNews 23 сентября в 10:40
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:13
Кино
В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
NewInform вчера в 12:07
Армия и оружие
Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском
Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 14:40
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
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54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Хоккей
Дубль Панарина и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»
«Рейнджерс» обыграл «Айлендерс» в контрольном матче (3:1). Российский нападающий Виталий Кравцов открыл счет, а затем голом отметился Артемий Панарин, которому ассистировал соотечественник Павел Бучневич.
Спорт-Экспресс вчера в 21:26
Происшествия
Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом
В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 07:04
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor 23 сентября в 19:53
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Ученые зафиксировали гравитационную вспышку в Большой Медведице
РЕН ТВ вчера в 15:06
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
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Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости вчера в 05:21
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Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»
Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".
ТАСС вчера в 19:09
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Зонд «Хаябуса-2» подготовили к последней операции у астероида Рюгу
REGNUM 22 сентября в 03:48
Здоровье
Названы обычные продукты, которые могут запускать в организме воспаление
Употребление некоторых продуктов может провоцировать появление в организме воспалительных процессов.
MedikForum.ru вчера в 20:30
Политика
На Украине нашли способ заработать на «плохой России»
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко рассказал о том, как Украине стоит обернуть в свою пользу транзит газа с Россией.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета вчера в 15:52