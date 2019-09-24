с чего всё началось

Действия президента Трампа выявили подлый факт предательства президентом его присяги, предательства национальной безопасности и предательства честности выборов. Поэтому я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование для импичмента.

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.

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