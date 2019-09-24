Политика
Lenta.ruОбъявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
Читать в источнике
Оценить52
Действия президента Трампа выявили подлый факт предательства президентом его присяги, предательства национальной безопасности и предательства честности выборов. Поэтому я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование для импичмента.
— Нэнси Пелоси, американский политикТК Звезда 17:52
с чего всё началось
Ранее источники The New York Times и The Washington Post в Демократической партии сообщили, что демократы намерены создать специальный парламентский комитет для процедуры импичмента.Телеканал 360°17:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
Спорт день за днем 12:01
Экономика
Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля
Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 13:08
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Политика
Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Политика
МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов
В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
REGNUM 22 сентября в 22:29
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru 12:46
Авто
В Курской области хотят снизить транспортный налог
Власти Курской области планируют до конца октября снизить транспортный налог и произвести перерасчет всем автовладельцам, кто уже заплатил его по повышенным ставкам.
Автоновости дня 13:32
Шоу-бизнес
Лечащий врач Александра Числова подтвердил наличие у актера ВИЧ
Лечащий врач российского актера Александра Числова предоставил сведения о наличии у своего пациента ВИЧ-инфекции.
Дни24 07:45
Интернет
Названы самые небезопасные и распространенные пароли
Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Наука
Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны
Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Политика
Янукович готовится к возвращению на Украину
Бывший президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться на родину — его защита уже занимается мероприятиями, которые позволят экс-главе государства спокойно пересечь границу.
РЕН ТВ 02:54
Наука
Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки
Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.
без руля.ру 04:17
Кино
Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете решения Верховного суда о том, что объявленная им приостановка парламента была незаконной.
ТАСС 06:39
Космос
Объяснена главная тайна Вселенной
Главную роль в преобладании барионного вещества над антиматерией сыграли три частицы: одна известная хигсовская частица и две еще не открытых, каждая массой около тысячи гигаэлектровольт.
Lenta.ru 17:31
Здоровье
В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Здоровье
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
iReactor вчера в 19:53
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.
News.ru 11:47
Политика
Полиция получила право объявлять гражданам предостережение
Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
REGNUM 05:58
Здоровье
«Дорогой ты мой, ничего не поможет»: Врач рассказал, какие лекарства реально работают, а какие – «фуфломицин»
Не секрет, что аптеки давно завалены так называемыми "фуфломицинами" (то есть лекарствами, которые не доказали своего лечебного эффекта и в лучшем случае являются банальными "пустышками").
Царьград 16:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
В целом новых функций Windows 7 уже давно не получает, ведь Microsoft для этой ОС выпускает только патчи безопасности, а с 14 января 2020 года должны были прекратить выпускать даже и их.
Astera 22 сентября в 14:47