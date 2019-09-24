Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает Associated Press.
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Нэнси Пелоси
Действия президента Трампа выявили подлый факт предательства президентом его присяги, предательства национальной безопасности и предательства честности выборов. Поэтому я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование для импичмента.
— Нэнси Пелоси, американский политикТК Звезда 17:52
с чего всё началось
Ранее источники The New York Times и The Washington Post
 в Демократической партии сообщили, что демократы намерены создать специальный парламентский комитет для процедуры импичмента.
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