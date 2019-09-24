Политика
Российская газетаТрамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.
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Палата представителей США изучит необходимость запуска процедуры импичмента Трампа
Коммерсантъвчера в 17:34
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В шахте под Оренбургом погиб горняк
Российская газета 00:33
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия
В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах
В Москве мужчину вернули в больницу после побега в одних трусах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Известия 03:16
Происшествия
В Южной Корее по ошибке сделали аборт не той женщине
РИА Новости 03:12
Политика
Зеленский озвучил свои ожидания от встречи в «нормандском формате»
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, получившей название «нормандская четверка».
Вечерняя Москва вчера в 05:47
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей.
Известия 02:07
Музыка
Названы имена участников от России на «Детском Евровидении-2019»
Стало известно, кто будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в этом году. Отборочный тур прошел в Москве.
Piter.tv 02:40
Футбол
Сарри: «„Ювентус“ уязвим в обороне как команда, а не только из-за защитников»
Встречу пропускал лидер «старой синьоры» Криштиану Роналду, а на 19-й минуте поле из-за травмы покинул защитник туринцев Данило.
Sport24.ru вчера в 23:30
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 17:41
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Политика
Минсельхоз РФ разработал законопроект об учете домашних животных
Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который регулирует маркировку и учет домашних животных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.
BFM.ru вчера в 19:01
Политика
Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал "Россия".
Газета.Ru 02:26
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Рослесхоз оценил площадь сгоревших лесов в 2019 году
Площадь, которую пришли лесные пожары в России в 2019 году, составила около 1% от общей площади лесного фонда страны, сказал в среду на совещании в Красноярске врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.
ТАСС 02:03
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Политика
Лотерею грин-карт США могут запретить в России
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
Ридус вчера в 18:55
Гаджеты
Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян
Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Происшествия
Житель Башкирии дважды изнасиловал свою племянницу в автомобиле
Оба раза мужчина вывозил племянницу на своём автомобиле в поле неподалёку от села, где и насиловал девушку.
ИнфоСМИ вчера в 15:51
Технологии
AliExpress предложит заработать пользователям «ВКонтакте»
Понятно, что китайский ритейлер хочет нарастить через соцсеть охват аудитории, и наибольший интерес представляют блогеры, а так же магазины со своими площадками в соцсетях.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:39
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия вчера в 07:58
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Авто
Volkswagen рассказала о новом Jetta для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Экономика
Финансовые консультанты богатейших людей мира готовятся к кризису
Согласно исследованию, почти половина опрошенных экспертов (45%) уже готовятся к кризису и принимают стратегические меры, чтобы уменьшить потери.
Туапсинские вести 02:50
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Общество
Более 50 тыс. россиян попадут под сокращения
К концу сентября потерять работу могут почти 52 тысячи россиян. Такие сокращения прогнозируют в Росстате.
Газета.Ru 02:36