Политика

Взгляд.руВзгляд.руОбъявлено о новых выборах в Боливии

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы. Аньес подтвердила, что станет и. о. президента, передает ТАСС со ссылкой на Unitel.
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