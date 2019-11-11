Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы. Аньес подтвердила, что станет и. о. президента, передает ТАСС со ссылкой на Unitel.

Объявлено о новых выборах в Боливии

Политика Президент Боливии Моралес заявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Политика Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.

Авто Автомобили в РФ растут в цене при падении спроса По мнению экспертов, автопроизводители закладывают растущие издержки в цену даже при падении спроса из-за низкой загрузки производств в РФ.

Происшествия Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.

Происшествия СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».

Политика Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.

Общество «Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке «Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.

Экономика Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.

Шоу-бизнес Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Политика Суд ООН отклонил возражения России по юрисдикции в споре с Украиной Международный суд ООН в Гааге отклонил возражения России, направленные в ходе разбирательства с Украиной, по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма, передаёт ТАСС.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.