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АвтостатАвтостатОбъявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo. Новинка предлагается в четырех комплектациях: Origin (от 792,9 тыс. руб.), Respect (от 837,9 тыс. руб.), Status (от 971,9 тыс. руб.) и Exclusive (от 1 млн 111 тыс. 900 руб.).
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