Общество
КоммерсантъОбъявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Награду за 2019 год присудили австрийскому драматургу и писателю Петеру Хандке.
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В Стокгольме объявят имена сразу двух нобелевских лауреатов по литературе
Аргументы и Фактывчера в 18:09
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
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В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Американская компания Apple удалила приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали передвижения полиции.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по обмену
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу передачи украинцев из России.
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В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
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Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
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Медведев призвал отменить «банковский роуминг»
Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
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Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
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