Общество

РИА НовостиРИА НовостиНобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
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Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью

URA.Ru07:24

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РБК06:45

Премию памяти Нобеля присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

ТАСС06:24

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Коммерсантъ05:56

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости05:53

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Эхо Москвы09:00

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

RT на русском06:08
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На Украине потребовали немедленной отставки премьера

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