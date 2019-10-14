Общество
РИА НовостиНобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
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Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Экономика
Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с требованием приостановить ICO (привлечение инвестиций в виде продажи виртуальных акций — токенов) компании, посчитав, что Telegram нарушил законы о ценных бумагах.
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо
По информации курдских источников телеканала, в ближайшие часы сирийская армия войдет в город Кобани на восточном берегу реки Евфрат в 150 км от Алеппо.
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Футбол
Азар — о критике: я пока плохо понимаю испанский язык
Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику в свой адрес о начале карьеры в испанском клубе.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство Началовой
Рассмотрение скандального дела о разделе наследства певицы Юлии Началовой завершилось в Никулинском районном суде Москвы.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
Общество
Минздрав доработал антитабачную концепцию
Министерство здравоохранения России представило правительству доработанную антитабачную концепцию, в которой много внимания уделяется курению в аэропортах.
Политика
Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 соглашений
По итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда подписано более 20 документов.
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Футбол
«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера
Пресс-служба «Лиона» сообщила, что новым главным тренером клуба стал Руди Гарсия.
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Кино
Беременная Гай Германика пришла на премьеру с волком
Беременная уже в третий раз Валерия Гай Германика пришла на премьеру своего фильма «Мысленный волк» с зубастым хищником.
Политика
На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Игры
Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch
Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
Политика
Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией
«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Здоровье
«Как можно неправильно интерпретировать клевету?»
Джамиля Алиева: Каждый день нужно делать что-то для мира Подробнее Директор фонда "Настенька" Джамиля Алиева рассказала "Правмиру", что возмущена заявлениями руководства онкоцентра, которые они сделали в интервью "Комсомольской правде" и в эфире программы "Вести".
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).