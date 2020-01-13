Кино
RT на русскомОбъявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Церемония вручения «Оскара-2020» состоится 9 февраля. В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
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Экономика
Налог на транзит нефти через Белоруссию не касается России
Экологический налог на транзит нефти через территорию Белоруссии не касается России, его будет платить «Гомельтранснефть Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Наука
В Швейцарии создали золото из пластика
Швейцарские ученые создали из пластика золото с плотностью в 10 раз меньше, чем у настоящего драгоценного металла.
Политика
Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской области
Если литовский политик считает, что это была аннексия, тогда он должен обвинить Польшу в аннексии немецких территорий, которые до войны относились к Германии, а после были переданы Польше.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Чернее чернил: британка покрыла 90% тела татуировкой
Жительница Шотландии Надин Андерсон потратила 15 тысяч фунтов стерлингов, чтобы почти полностью покрыть тело черной татуировкой, сообщает 13 января британское издание Metro.
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Кино
В США вручили награды «Выбор критиков»
Награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру разделили британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты".
Авто
Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T
Китайская марка Changan намерена презентовать на ближайшем автосалоне в Женеве новый кроссовер Changan Uni-T.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Наука
Ультразвук сделал 3D-печатные детали из сплавов прочнее
Австралийские физики напечатали деталь сплавом титана, воздействуя не него ультразвуком.
Общество
Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН
12 января стало известно, что по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Единоборства
Конор Макгрегор сообщил, что получит за бой с Серроне 80 млн долларов
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что его гонорар за бой против американца Дональда Серроне будет почти в два раза больше, чем в проигранном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Технологии
Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с атаками мошенников, рассылавших фейковые сообщения от имени известного спортивного бренда Adidas.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Политика
Путин провел совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию РФ
Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Гаджеты
В сети появился официальный постер Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 — крайне ожидаемый смартфон, анонс которого состоится меньше, чем через месяц, а именно 11 февраля.
Общество
Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России
Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»
Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.