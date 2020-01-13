Кино

RT на русскомRT на русскомОбъявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

Церемония вручения «Оскара-2020» состоится 9 февраля. В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

«Джокер», «1917», «Ирландец» и «Однажды в... Голливуде» сразятся за «Оскар»

ТАСС14:10

Названы все финалисты-номинанты на премию «Оскар»

Национальная служба новостей09:25

Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на «Оскар»

РИА Новости09:04

«Оскар»-2020: объявлены номинанты

Фильм Про08:29

Кинокритик назвал главных претендентов на «Оскар»

Известия11:05

Определен список номинантов на «Оскар-2020»

ФАН09:32

Американские СМИ назвали главных претендентов на «Оскар»

News.ru11 января в 03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Авто

Opel расширит модельный ряд в РФ

Автоновости дня 02:16
Происшествия

В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа

Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Вести.Ru 13:29
Экономика

Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
РБК 10:43
Общество

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 15:30
Происшествия

Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
REGNUM 15:00
Кино

Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон

Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.
Афиша Daily 12:57
Единоборства

Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой

В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:32
Политика

Путин и Меркель обсудили прошедшие в Москве переговоры по Ливии

Коммерсантъ 15:50
Наука

Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека

Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
Дни24 12:18
Происшествия

Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10:14
Общество

НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»

Компания Mediascope оценила результаты российских телеканалов в первые дни нового 2020 года.
Piter.tv 14:46
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Вечерняя Москва вчера в 09:17
Политика

Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Piter.tv 10:30
Экономика

Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов

Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
РБК вчера в 16:00
Политика

Президент Ирана внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.
Коммерсантъ 06:34
Шоу-бизнес

Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына

RuNews24.ru 06:22
Общество

В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Футбол

Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»

Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Матч ТВ 14:45
Шоу-бизнес

Шоумен заявил о драке Бабкиной и Кадышевой

Шоумен Рустам Солнцев в своем Instagram написал о драке между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, ссылаясь на текст якобы существующих мемуаров последней под названием "Рок-н-ролл – это я!"
Газета.Ru 12:48
Политика

Украина решила вернуться в ПАСЕ

Украина вдруг решила, что ей пора восстановить свое участие в ПАСЕ, которое она истерично прекратила, когда туда вернули Россию.
Новостной фронт 05:46
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском вчера в 03:39
Хоккей

Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Metaratings 14:43
Кино

В США вручили награды «Выбор критиков»

Награду "Выбор критиков" за лучшую режиссуру разделили британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", а также южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной "Паразиты".
ТАСС вчера в 23:28
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости 14:48
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ 04:28
Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Известия 14:56
Футбол

«Рубин» показал первую тренировку под руководством Слуцкого

Сегодня, 13 января пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фотографий с первой тренировки команды под руководством нового наставника.
ProstoProSport 15:53
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»

РБК 05:37
Космос

Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца

Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
РИА Новости 15:00
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Хёведеса в «Кёльн»

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе защитника команды Бенедикта Хёведеса в немецкий «Кёльн».
RT на русском 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Премия «Оскар»Больше новостей по теме
Главное