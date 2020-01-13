Церемония вручения «Оскара-2020» состоится 9 февраля. В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».

Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

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