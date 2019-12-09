Кино

КоммерсантъКоммерсантъОбъявлены номинанты на «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.
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Подробнее о событии

Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

РБК10:41

Кто из номинантов победит на «Золотом глобусе»: прогноз «Газеты.Ru»

Газета.Ru12:57

Сегодня стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Эхо Москвы14:05

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ17:46

Сериал «Чернобыль» претендует на «Золотой глобус»

Национальная служба новостей10:27

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

RT на русском09:54

«Корона», «Барри» и «Дрянь» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости13:06
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Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Шоу-бизнес

Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Телепрограмма 02:33
Политика

Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате

Атмосфера на встрече в нормандском формате в Париже рабочая, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, принимающий участие в переговорах.
RT на русском 15:58
Политика

Сегодня состоится встреча Путина и Зеленского

Помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского (президент Украины) состоится.
The Moscow Post 03:50
Политика

Парижский саммит начался с конфуза

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».
Рамблер 12:56
Политика

«Нормандская четверка» призвала внести изменения в конституцию Украины

Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера».
Политическая Экспертиза 18:29
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости 18:11
Шоу-бизнес

Модель Ирина Шейк показала своего нового ухажера

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Бредли Купером, представила публике своего нового ухажера.
РЕН ТВ вчера в 08:13
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
РИА Новости 18:31
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
РИА Новости 18:30
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Политика

Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru 07 декабря в 14:47
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру 06:16
Шоу-бизнес

Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву

Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Uznayvse.ru 09:54
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Общество

Знамение Пресвятой Богородицы 2019: правила и запреты праздника

Алтапресс 18:30
Политика

Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас

Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
РИА Новости 18:30
Политика

Путин рассказал об итогах «нормандского саммита»

Страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина — по итогам саммита в Париже договорились о неукоснительном выполнении Минских соглашений, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Rambler News Service 17:55
Хоккей

СКА выиграл 11-й матч подряд, победив по буллитам московское «Динамо»

Sports.ru 14:00
Политика

Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла

Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Новые Ведомости 02:56
Общество

Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Газета.Ru 11:35
Шоу-бизнес

Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Gazeta.SPb 15:31
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС 11:01
Общество

Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

ТАСС 17:28
Происшествия

Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

ТАСС 11:28
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
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