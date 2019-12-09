Кино
КоммерсантъОбъявлены номинанты на «Золотой глобус»
Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.
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Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Политика
Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате
Атмосфера на встрече в нормандском формате в Париже рабочая, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, принимающий участие в переговорах.
Политика
Сегодня состоится встреча Путина и Зеленского
Помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского (президент Украины) состоится.
Политика
Парижский саммит начался с конфуза
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».
Политика
«Нормандская четверка» призвала внести изменения в конституцию Украины
Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера».
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Шоу-бизнес
Модель Ирина Шейк показала своего нового ухажера
Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Бредли Купером, представила публике своего нового ухажера.
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву
Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Политика
Путин: газ для Украины может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Политика
Путин рассказал об итогах «нормандского саммита»
Страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина — по итогам саммита в Париже договорились о неукоснительном выполнении Минских соглашений, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Ранее в эффективности ведущихся с США переговоров усомнился глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.