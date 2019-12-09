Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Политика Аваков рассказал о ходе переговоров в нормандском формате Атмосфера на встрече в нормандском формате в Париже рабочая, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, принимающий участие в переговорах.

Политика Сегодня состоится встреча Путина и Зеленского Помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского (президент Украины) состоится.

Политика Парижский саммит начался с конфуза Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в «нормандском формате» намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина, пишет «Комсомольская правда».

Политика Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.

Общество ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Авто Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.

Шоу-бизнес Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.

Политика Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.