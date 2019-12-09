Кино

КоммерсантъКоммерсантъОбъявлены номинанты на «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.
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Кто из номинантов победит на «Золотом глобусе»: прогноз «Газеты.Ru»

Газета.Ru12:57

Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

РБК10:41

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

RT на русском09:54

Главред сайта DTF.ru: Фильмы «Ирландец» и «Брачная история» имеют самые большие шансы на победу в «Золотом глобусе»

Эхо Москвы12:35

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ09:37

Стали известны номинанты премии «Золотой глобус» за роли второго плана

Известия09:24

«Корона», «Барри» и «Дрянь» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости13:06
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Спорт

WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг

Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
Ведомости 05:20
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Политика

В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»

В Париже вечером 9 декабря стартовал саммит лидеров стран «нормандской четверки», участие в котором принимают главы России, Украины, Германии и Франции, а также члены делегаций этих стран.
РБК 13:37
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Политика

Зеленскому указали на его место на саммите «нормандской четверки»

ПолитРоссия 11:45
Финансы

Евро может удивить экспертов в следующем году

Евро может удивить экспертов в следующем году, поднявшись быстрее, чем ожидалось.
Profinance.ru 03:33
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Армия и оружие

ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
РИА Новости вчера в 13:03
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Спорт

Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Soccer.ru 13:19
Происшествия

В Москве электрички насмерть сбили двоих людей

Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.
РИА Новости 13:14
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального

Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Piter.tv 08:49
Политика

США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу

Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
RT на русском 10:58
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Авто

Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8

Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Автоновости дня 12:29
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv вчера в 05:19
Политика

Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
РБК 07:08
Общество

Китай решил «деамериканизировать» компьютеры и софт в госучреждениях

Guardian сообщает, что всего планируется заменить 20-30 млн образцов техники, используемой госучреждениями КНР.
Ридус 04:12
Общество

Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка

Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.
Коммерсантъ 13:54
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе

Сотрудникам полиции и свердловского управления СКР удалось выйти на след и задержать подозреваемого, который может быть причастен к убийству двух девушек на Уктусе, расстрелянных в августе 2018 года в районе одноименного горнолыжного комплекса.
Znak.com 13:50
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru 10:40
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

В сообщении Федеральной службы говорится, что неизвестные от имени ведомства по почте рассылают россиянам уведомления о штрафах.
Эхо Москвы 12:02
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Суть событий 02:10
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Происшествия

Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Lenta.ru 10:32
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Футбол

Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в российском футболе, которое недавно жестко раскритиковал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Sport24.ru 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
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