В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

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