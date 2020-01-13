Кино
ИзвестияОбъявлены номинанты на премию «Оскар»
Объявлены номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом 13 января сообщили в официальном аккаунте Twitter академии. Фильмы «Джокер» Тодда Филлипса и «Ирландец» Мартина Скорсезе стали номинантами премии в категории «Лучший фильм».
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Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента
Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики.
Футбол
Дмитрий Селюк: Гогуа полностью восстановился от травмы
Футбольный агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является защитник ЦСКА Седрик Гогуа, рассказал о состоянии здоровья ивуарийского игрока.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Общество
КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным
Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
Общество
Из крупнейшей грузовой авиакомпании России массово уходят пилоты
Гаджеты
Microsoft порекомендовал пользователям Windows 7 обновить ПК
Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью
Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой".
Авто
Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Общество
Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри
Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Общество
В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
Футбол
Совет директоров «Барселоны» сегодня может уволить Вальверде
Сегодня вечером, 13 января, совет директоров «Барселоны» во главе с президентом Жозепом Бартомеу проведет собрание, на котором обсудит будущее главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США ввели новые санкции против Венесуэлы, добавив в список семь граждан страны - Минфин.
Здоровье
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре В Челябинской области девушка похудела до 18 килограммов.
Политика
США заставляют Китай отказаться от иранской нефти
Мнучин подчеркнул, что ранее США уже ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, занимающихся транспортировкой нефти из Ирана, ослабив экономику этой страны.
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.