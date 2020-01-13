Объявлены номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Об этом 13 января сообщили в официальном аккаунте Twitter академии. Фильмы «Джокер» Тодда Филлипса и «Ирландец» Мартина Скорсезе стали номинантами премии в категории «Лучший фильм».

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Политика Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Кино «Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар» Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).

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Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой".

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