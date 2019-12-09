Кино

КоммерсантъКоммерсантъОбъявлены номинанты на «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.
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Кто из номинантов победит на «Золотом глобусе»: прогноз «Газеты.Ru»

Газета.Ru12:57

Сегодня стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

Эхо Москвы14:05

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ09:37

Сериал «Чернобыль» претендует на «Золотой глобус»

Национальная служба новостей10:27

Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»

RT на русском09:54

Американский сериал «Чернобыль» выдвинули на «Золотой глобус»

РБК10:41

«Корона», «Барри» и «Дрянь» номинированы на «Золотой глобус»

РИА Новости13:06
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Телепрограмма 02:33
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Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Политика

Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже

Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Rambler News Service 16:37
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru 16:39
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более миллиарда рублей

В субботу, 7 декабря, стало известно, что за девять дней с момента запуска мультфильм «Холодное сердце 2» кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российских кинотеатрах 1,064 миллиарда рублей.
Форпост Северо-Запад 07 декабря в 06:15
Авто

Новый миллионник: имеет ли перспективы в России китайский Land Cruiser

Есть ли шансы у GAC, выясняли "Известия". Дорого богато Концерн GАС из Гуанчжоу входит в десятку ведущих автопроизводителей Китая.
Известия 06:01
Происшествия

Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым

16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
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Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Общество

Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
ТАСС 13:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
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Технологии

GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий

CD Projekt объявила, что «лончер для лончеров» GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий — разработчики открыли доступ к текущей бете.
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Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
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Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера после поединка с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре чемпионата России.
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Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию

Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
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Экономика

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
RT на русском 08:23
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
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Суд приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

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Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки

Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

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Космос

Ученые выяснили причины формирования звезд разных масс во Вселенной

Ранее ученые считали, что звезды формируются в результате коллапса облаков, форма которых близка к сферической, однако в 2009 г. обсерватория Herschel помогла выяснить, что звезды в основном рождаются внутри длинных нитей холодного газа, называемых филаментами.
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Бакайоко забыл свой игровой номер и хотел уйти на замену

Главный тренер монегасков Леонарду Жардим ближе к завершению встречи решил заменить Кейта Бальде.
Евро-футбол.ру вчера в 16:29
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости вчера в 17:41
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