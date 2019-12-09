Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

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Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.