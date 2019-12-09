Кино
КоммерсантъОбъявлены номинанты на «Золотой глобус»
Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.
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Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже
Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более миллиарда рублей
В субботу, 7 декабря, стало известно, что за девять дней с момента запуска мультфильм «Холодное сердце 2» кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российских кинотеатрах 1,064 миллиарда рублей.
Авто
Новый миллионник: имеет ли перспективы в России китайский Land Cruiser
Есть ли шансы у GAC, выясняли "Известия". Дорого богато Концерн GАС из Гуанчжоу входит в десятку ведущих автопроизводителей Китая.
Происшествия
Пропавшего в Севастополе подростка нашли мертвым
16-летнего подростка, пропавшего в Севастополе в ноябре, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Технологии
GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий
CD Projekt объявила, что «лончер для лончеров» GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий — разработчики открыли доступ к текущей бете.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера после поединка с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре чемпионата России.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Космос
Ученые выяснили причины формирования звезд разных масс во Вселенной
Ранее ученые считали, что звезды формируются в результате коллапса облаков, форма которых близка к сферической, однако в 2009 г. обсерватория Herschel помогла выяснить, что звезды в основном рождаются внутри длинных нитей холодного газа, называемых филаментами.
Футбол
Бакайоко забыл свой игровой номер и хотел уйти на замену
Главный тренер монегасков Леонарду Жардим ближе к завершению встречи решил заменить Кейта Бальде.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.