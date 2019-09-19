Лига чемпионов
РБКОбъявлены номинанты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов
Форвард «Ред Булла» Эрлинг Холанд, вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген, полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич вошли в число номинантов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
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Тер Штеген, Ди Мария, Холанд и Оршич — номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 19:02
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