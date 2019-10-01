Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.

Общество Число моногородов в России могут сократить почти вдвое В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.

Финансы ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.

Экономика Турецкие отели сообщили о готовности снизить цены для россиян Турецкие отели готовы снизить цены после открытия египетских курортов для россиян, если стоимость отдыха в Египте будет привлекательнее для российских туристов, заявила менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.