Экономика
Ореанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии
Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план
Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Кино
Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Футбол
Роналду сравнил «Золотой мяч» с Нобелевской премией
Напомним, Роналду является одним из 30 номинантов на «Золотой мяч» — награду лучшему игроку года по версии France Football.
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после слухов об инфаркте
Музыкант Максим Фадеев прокомментировал слухи о том, что он перенес инфаркт.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro
Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Финансы
ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.
Происшествия
Актер сериала «Мент в законе» признался в краже полумиллиона рублей
Российский актер Василий Шендаров признался в краже полумиллиона рублей. Об этом сообщает Пятый канал во вторник, 29 октября.
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
Экономика
Турецкие отели сообщили о готовности снизить цены для россиян
Турецкие отели готовы снизить цены после открытия египетских курортов для россиян, если стоимость отдыха в Египте будет привлекательнее для российских туристов, заявила менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная.
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Авто
Kia распространила первые изображения новой Kia Optima
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Экономика
В России бедных предложили считать по-новому
Минэкономразвития выступило с инициативой ввести новый подход к учету бедности в России.
Кино
Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году
Японский режиссер Макото Синкай, чья картина "Дитя погоды" выходит в российский прокат 31 октября, рассчитывает выпустить следующий фильм через три года.
Здоровье
Уровень заболеваемости гриппом в Москве оказался ниже эпидпорога
Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве с 21 по 27 октября оказался ниже эпидемического порога на 37 процентов.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Технологии