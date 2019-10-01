Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии

Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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Пенсия за все хорошее

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
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Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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