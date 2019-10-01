Общество
Ореанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии
Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план
Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32
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Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Общество
Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции
Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Энергетика
Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа
Компания уже собрала почти 60 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м, говорится в ее материалах.
Политика
Вакарчук назвал разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского
Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Украины Святослав Вакарчук назвал разведение сил и средств в Донбассе ошибкой президента Украины Владимира Зеленского.
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул, что вернется в чемпионат Испании.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Здоровье
Врач рассказал о профилактике инсульта и его причинах
Изменение образа жизни людей - гиподинамия, постоянный стресс, неправильное питание привели к тому, что инсульт стал встречаться у более молодых людей, чем ранее, заявил доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, главный учёный секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Единоборства
Отец Хабиба рассказал о методах воспитания сына
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, как он воспитал сына.
Теннис
Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Париже, проиграв немцу Яну-Леннарду Штруффу, - 6/7(5), 6/3, 5/7.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Здоровье
Замгубернатора проинспектировала ход ремонта детских поликлиник Курска
В детских поликлиниках после ремонта должны появиться кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.
Политика
ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»
Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Хоккей