Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии

Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пенсия за все хорошее

Ведомости27 октября в 17:05

Почему система второй пенсии рухнет, сказал эксперт

Deita.ru25 октября в 21:20

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Амур.инфо25 октября в 18:50

Новой пенсионной системе России предсказали провал

URA.Ru26 октября в 16:47

Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план

Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32

Когда закончатся эксперименты с пенсиями?

Аргументы и Факты26 октября в 08:23

Пенсионная реформа: НПФ будут грабить граждан по новому «плану»

Свободная Пресса26 октября в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Общество

Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции

Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
KM.ru 11:36
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 09:14
Экономика

Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах

60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 09:36
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Общество

Белгородский губернатор призвал отменить домашние задания в школах

Коммерсантъ 07:58
Энергетика

Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа

Компания уже собрала почти 60 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м, говорится в ее материалах.
РБК 10:51
Политика

Вакарчук назвал разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского

Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Украины Святослав Вакарчук назвал разведение сил и средств в Донбассе ошибкой президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН 11:24
Футбол

Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул, что вернется в чемпионат Испании.
Sport24.ru 07:32
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru 11:49
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Здоровье

Врач рассказал о профилактике инсульта и его причинах

Изменение образа жизни людей - гиподинамия, постоянный стресс, неправильное питание привели к тому, что инсульт стал встречаться у более молодых людей, чем ранее, заявил доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, главный учёный секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.
РИА Новости 10:15
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Единоборства

Отец Хабиба рассказал о методах воспитания сына

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, как он воспитал сына.
ProstoProSport 06:07
Теннис

Карен Хачанов потерпел поражение на старте «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер второго раунда турнира в Париже, проиграв немцу Яну-Леннарду Штруффу, - 6/7(5), 6/3, 5/7.
GoTennis.ru 10:21
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Здоровье

Замгубернатора проинспектировала ход ремонта детских поликлиник Курска

В детских поликлиниках после ремонта должны появиться кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.
46ТВ 10:07
Политика

ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского

Национальная служба новостей 10:31
Авто

Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»

Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
РЕН ТВ 11:52
Экономика

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

РИА Новости 02:56
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное