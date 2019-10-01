Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии

Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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Пенсия за все хорошее

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Новой пенсионной системе России предсказали провал

URA.Ru26 октября в 16:47

Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план

Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32

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Свободная Пресса26 октября в 02:30

Почему система второй пенсии рухнет, сказал эксперт

Deita.ru25 октября в 21:20

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Амур.инфо25 октября в 18:50

Когда закончатся эксперименты с пенсиями?

Аргументы и Факты26 октября в 08:23
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Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
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Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
iXBT.com 09:00
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Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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Политика

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Предварительная дата встречи в «нормандском формате» уже определена.
REGNUM 08:56
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Экономика

Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой»

Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой» МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» предложили государству распространить программу льготного кредитования на приобретение отечественного оборудования для реализации «закона Яровой».
Коммерсантъ 09:19
Армия и оружие

СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии

Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik 09:57
Армия и оружие

США ожидают полной боеготовности С-400 в Турции к концу 2019 года

Купленные Турцией российские зенитно-ракетные системы С-400, по оценкам американских структур, должны прийти в боевую готовность к концу текущего года, заявили в Министерстве обороны США.
RT на русском 09:30
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
Происшествия

Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск

СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
RT на русском 08:59
Общество

Майнить криптовалюту начнут на закрытом из-за санкций заводе РУСАЛа

Russian Mining Company (RMC) начнёт майнить криптовалюту в закрытом из-за санкций против компаний Олега Дерипаски Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
News.ru 04:51
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Политика

Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Комсомольская правда 02:10
Политика

В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 14:50
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Шоу-бизнес

Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского

Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
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Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Политика

Сергей Шойгу прибыл в Армению с рабочим визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу 29 октября прибыл в Армению с рабочим визитом.
Политическая Экспертиза 06:43
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Комсомольская правда 04:36
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Общество

Из «Вечернего Урганта» вырезали слова Данилы Поперечного о Центре «Э»

Комик Данила Поперечный в программе «Вечерний Ургант» рассказал, как приход в шоу влияет на количество полицейских на его концертах во время тура.
Дождь 03:49
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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