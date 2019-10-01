Общество
Ореанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии
Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план
Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32
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Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Политика
В Киеве заявили о предварительной дате встречи «нормандской четвёрки»
Предварительная дата встречи в «нормандском формате» уже определена.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Экономика
Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой»
Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой» МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» предложили государству распространить программу льготного кредитования на приобретение отечественного оборудования для реализации «закона Яровой».
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Армия и оружие
США ожидают полной боеготовности С-400 в Турции к концу 2019 года
Купленные Турцией российские зенитно-ракетные системы С-400, по оценкам американских структур, должны прийти в боевую готовность к концу текущего года, заявили в Министерстве обороны США.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Происшествия
Участник акции 27 июля Губайдулин объявлен в международный розыск
СК объявил в международный розыск и просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде.
Общество
Майнить криптовалюту начнут на закрытом из-за санкций заводе РУСАЛа
Russian Mining Company (RMC) начнёт майнить криптовалюту в закрытом из-за санкций против компаний Олега Дерипаски Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Политика
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Глава США показал миру служебную собаку, которая участвовала в ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
В Госдуме прокомментировали завершение консультаций по газу в Брюсселе
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал прошедшие в Брюсселе трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского
Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Политика
Сергей Шойгу прибыл в Армению с рабочим визитом
Министр обороны России Сергей Шойгу 29 октября прибыл в Армению с рабочим визитом.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Общество
Из «Вечернего Урганта» вырезали слова Данилы Поперечного о Центре «Э»
Комик Данила Поперечный в программе «Вечерний Ургант» рассказал, как приход в шоу влияет на количество полицейских на его концертах во время тура.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.