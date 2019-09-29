Политика
Lenta.ruОбъявлены результаты парламентских выборов в Австрии
На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Экономика
Путин подписал закон о новой системе винных акцизов
В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.
Комсомольская правда 17:12
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.
ТАСС 13:02
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал 10:22
Футбол
Мануэл Фернандеш дебютировал за «Краснодар»
Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш на 79-й минуте игры 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0) заменил Дмитрия Стоцкого.
Sports.ru 14:06
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Политика
Путин приедет на церемонию прощания с Шираком в Париж
Ранее Песков отмечал, что французское руководство занималось обсуждением деталей прощания с экс-лидером Франции, но сегодня пресс-секретарь главы РФ положительно ответил на вопрос о том, собирается ли Путин в Париж.
Политика Сегодня вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Виктория Боня в Монте-Карло ошарашила всех мужчин
«Все мужчины на фоне потеряли разум», «Думаю что столику сзади явно нужна была помощь», «Вика, ты настолько женственна, что тебе идет любое абсолютно платье», — комментировали юзеры.
Bimru.ru вчера в 11:46
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Футбол
Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
RT на русском 18:38
Шоу-бизнес
Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
Газета.Ru 12:22
Здоровье
Онкологи перечислили игнорируемые нами признаки лейкемии
Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 17:58
Космос
В NASA показали на видео, как черная дыра растерзала звезду
В NASA обнародовали новое видео, на котором можно рассмотреть, как черная дыра растерзала пролетающую мимо звезду.
Актуальные Новости 27 сентября в 13:16
Авто
На покупку новых автомобилей россияне потратили более 1,5 трлн рублей
Автоновости дня 01:46
Общество
«Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.
РИА Новости 16:13
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Киберспорт
Обновленная версия Cache появится в CS:GO в октябре
CyberSport.ru 03:41
Армия и оружие
Российская армия получила новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:39
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Кино
В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC
Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ.
Собака.ru 09:43
Здоровье
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
С 27 по 29 сентября на Земле будет наблюдаться сильная магнитная буря, пишет «МК» со ссылкой на Физический институт Академии Наук.
Ореанда-Новости 27 сентября в 13:53
Культура
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
ТАСС вчера в 06:59
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала подписчикам снимок без макияжа
Анфиса Чехова не стесняется своей естественной красоты, в связи с чем смело показала подписчикам снимок без макияжа.
OAnews 15:00
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02