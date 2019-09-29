Политика

Lenta.ruLenta.ruОбъявлены результаты парламентских выборов в Австрии

На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.
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В МВД Австрии рассказали о явке на парламентские выборы

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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
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Путин приедет на церемонию прощания с Шираком в Париж

Ранее Песков отмечал, что французское руководство занималось обсуждением деталей прощания с экс-лидером Франции, но сегодня пресс-секретарь главы РФ положительно ответил на вопрос о том, собирается ли Путин в Париж.
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«Все мужчины на фоне потеряли разум», «Думаю что столику сзади явно нужна была помощь», «Вика, ты настолько женственна, что тебе идет любое абсолютно платье», — комментировали юзеры.
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В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
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Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
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Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками

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С 27 по 29 сентября на Земле будет наблюдаться сильная магнитная буря, пишет «МК» со ссылкой на Физический институт Академии Наук.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Бывший Федеральный канцлер Австрии. Министр иностранных дел Австрии. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.
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