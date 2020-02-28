Общество

РИА НовостиРИА НовостиКитай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Врачи сообщили результаты первого вскрытия умершего от коронавируса в КНР

РБК09:03

Вскрытие показало, что коронавирус COVID-19 поражает в основном легкие

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Вскрытие показало, какие органы поражает коронавирус

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ФАН03:22

В Китае обнародовали результаты вскрытия первого умершего от COVID-2019

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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

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Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
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