Футбол

Soccer.ruSoccer.ruУкраина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Сборная Украины обыграла команду Португалии в рамках отбора на Евро. Украина набрала 19 очков (1 место) и гарантировала себе выход в групповой раунд Евро-20. Португалия находится на 2 строчке (11 пунктов).
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Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

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