Сборная Украины обыграла команду Португалии в рамках отбора на Евро. Украина набрала 19 очков (1 место) и гарантировала себе выход в групповой раунд Евро-20. Португалия находится на 2 строчке (11 пунктов).

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Украина обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

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Футбол Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020 Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.

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Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.