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Российская газета
Российская газета

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:44
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Эхо Москвы

Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже через месяц

Эхо Москвы13:36
Российская газета

На прививку в первый раз

Российская газета13:15
РБК

Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

РБК05:31
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новости06:44
Коммерсантъ

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц

Коммерсантъ05:39
Экономика сегодня

Массовую вакцинацию в России планируют начать уже через месяц

Экономика сегодня07:45
Ведомости

Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Ведомости05:59

Автоледи на Mercedes насмерть сбила мужчину на севере Петербурга

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, по предварительной информации, около 18:44 у дома №1 по Суздальскому проспекту женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes сбила мужчину 1969 года рождения вне зоны пешеходного перехода.
Мойка7813:01

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газета13:00
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Вторая волна коронавируса в Ростове может начаться в сентябре

По мнению специалиста, толчком для второй волны коронавируса станет то, что вернувшиеся после отпуска ростовчане начнут активно общаться с близкими и знакомыми, плюс начнется учебный год — дети пойдут в школу и могут принести заражение ковидом в семью из образовательного учреждения или наоборот.
Kursk.com13:07
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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