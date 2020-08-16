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Российская газета
Российская газета

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новостивчера в 06:44
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RT на русском

В центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

RT на русскомвчера в 05:39
Российская газета

На прививку в первый раз

Российская газетавчера в 13:15
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Массовую вакцинацию в России планируют начать уже через месяц

Экономика сегоднявчера в 07:45
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В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новостивчера в 06:44
Эхо Москвы

Массовую вакцинацию от коронавируса в России планируют начать уже через месяц

Эхо Москвывчера в 13:36
Коммерсантъ

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц

Коммерсантъвчера в 05:39
РБК

Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 05:31

Евро может подорожать до 90 рублей

Петр Пушкарев, аналитик компании «ТелеТрейд», предсказывает, что курс евро врастет до 90 рублей со временем и не опустится ниже 85 рублей, а доллар может стоить около 70 рублей.
Евро может подорожать до 90 рублей
RuNews24.ruвчера в 07:42
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Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.
Известиявчера в 12:15
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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новостивчера в 08:10
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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