Футбол

Мойка78Мойка78Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана. Россияне смогли вырвать победу на последних минутах. Первый тайм команды завершили нулевой ничьей.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Как сообщается в Twitter
 национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.
RT на русском13:40

Подробнее о событии

Жирков решает. Россия почти на Евро

Спорт-Экспресс17:40

Россия – Казахстан – 1:0, 9 сентября 2019: обзор матча отбора Евро-2020

Чемпионат16:43

Фернандес вытащил Россию. У Черчесова не было замен, но Марио доиграл с травмой и забил

Sports.ru18:44

Миранчук не попал в игру, Головину нужно прибавить в реализации. Реплика Генича о сборной. Видео из Калининграда

Матч ТВ18:31

Россия - Казахстан: стартовые составы команд

Sport.ru13:44

Россия — Казахстан: прямая видеотрансляция матча

Sport24.ru14:32

Фернандес спас Черчесова! Россия вырвала победу у Казахстана, но разочаровала

Советский спорт16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
Политика

Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной.
Известия 15:55
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Гаджеты

Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков

Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.
Игромания.ру 16:15
Происшествия

В Германии восемь пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

В Берлине шесть человек пострадали из-за турбулентности в самолете. Об этом сообщается в аккаунте берлинской пожарной службы.
РБК 17:23
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Армия и оружие

Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
РБК 20:01
Общество

Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Экономика

Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной

Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Космос

Спутник NASA заснял галактический феномен

Sibnet Новости 07 сентября в 09:49
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Шоу-бизнес

Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy

Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Наука

Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года

Ugpressa.ru 16:27
Кино

Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»

Sibnet Новости 04:41
Политика

США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400

Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.
iReactor 14:09
Гаджеты

Представлен Volkswagen ID.3 — первый серийный электромобиль марки

Сегодня в рамках Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль — ID.3. Это своеобразный Golf, но только на электротяге.
iXBT.com 17:30
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости 12:58
Наука

Взрослые горные гориллы поплескались в воде

N+1 11:57
Политика

На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР

Общественное телевидение России вчера в 16:30
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Политика

Трамп объяснил отмену переговоров с Афганистаном

РБК 16:13
Наука

Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты

Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Авто

Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете

На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
Picsnews.net 08:00
Политика

Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России

Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Экономика

HTC в квартальном отчете показала рост выручки

За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.
Astera 13:16
Культура

Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище

Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное