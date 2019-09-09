Футбол
Мойка78Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана. Россияне смогли вырвать победу на последних минутах. Первый тайм команды завершили нулевой ничьей.
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с чего всё началось
Как сообщается в Twitter национальной команды, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Антон Миранчук и Артём Дзюба.RT на русском13:40
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
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