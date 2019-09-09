Футбол
RT на русскомРоссия — Казахстан 1:0
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Сборная России по футболу на своём поле взяла верх над Казахстаном в шестом туре квалификации чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Политика
Москва и Киев ведут переговоры о следующем обмене заключёнными
Москва и Киев ведут переговоры по второму этапу взаимного обмена удерживаемыми лицами.
REGNUM 16:31
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Наука
Живые крокодилы помогают понять анатомию динозавров
Учёные из Миссурийского университета (University of Missouri), Университета Огайо (Ohio University) и Университета Флориды (University of Florida) доказывают, что овальные отверстия в черепе динозавра — следы особого приспособления для терморегуляции.
XXII век 07:30
Происшествия
Автобус с туристами обстреляли в центре Афин
В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.
РЕН ТВ 14:49
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line 01:40
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Общество
Беглов пообещал оправдать доверие петербуржцев
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поблагодарил всех тех, кто оказал ему поддержку на выборах губернатора Северной столицы 8 сентября, и пообещал оправдать доверие избирателей.
REGNUM 13:41
Технологии
На каком железе играют чаще всего — августовский опрос Steam
Компания Valve опубликовала результаты августовского опроса в Steam, в котором выяснила изменения ситуации на рынке железа среди пользователей сервиса.
Игромания.ру 15:38
Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Авто
Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава «АвтоВАЗа».
РБК 16:11
Политика
Парламент Британии потребовал опубликовать документы по Brexit
Британские парламентарии потребовали от правительства опубликовать документы и переписку, связанные с обсуждением планов о приостановке работы парламента и подготовке к выведению страны из ЕС без соглашения.
РИА Новости 14:47
Кино
В Анапе назвали победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе на торжественной церемонии назвали имена победителей всех пяти конкурсов.
ЮГ Times 00:56
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Наука
Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей
Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 13:27
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Здоровье
Диетологи рассказали, кому противопоказано мясо
Газета Кемерова 00:50
Театры
Александр Сокуров может поставить спектакль для Театра Европы
Петербургский Малый драматический театр – Театр Европы приглашает кинорежиссера Александра Сокурова принять участие в постановке нового спектакля, премьера которого намечена на будущий сезон.
Культуромания 14:31
Космос
Мирзиёев поручил провести зондирование земель из космоса
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам до конца 2020 года провести космическое зондирование земельного фонда страны из космоса, сообщает пресс-служба главы государства.
Sputnik Таджикистан 01:42
Футбол
Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч
Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Кино
Студии Marvel и DC поборются за Киану Ривза
Стало известно, что студии Marvel и DC хотят сотрудничать с актером Киану Ривзом. Так, первая компания ищет подходящую роль для артиста.
VSE42.RU 02:54
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал новый контракт с де Хеа
"Манчестер Юнайтед" согласовал контракт с голкипером Давидом де Хеа, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 15:45