Футбол

RT на русскомRT на русскомРоссия — Казахстан 1:0

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Сборная России по футболу на своём поле взяла верх над Казахстаном в шестом туре квалификации чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил Марио Фернандес.
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