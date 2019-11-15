Экономика

ИзвестияИзвестияОбязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

С 1 июня 2020 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов молочных продуктов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. «Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
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«Союзмолоко» назвало поспешным введение маркировки товаров с июня 2020 года

Интерфакс03:07

Минсельхоз и Минпромторг утвердили рекомендации по маркировке молочки

РИА Новости02:56

Союзмолоко: введение обязательной маркировки молочной продукции до проведения оценки целесообразности недопустимо

Milknews.ru00:54

Союзмолоко считает нужным оценить целесообразность введения маркировки молочной продукции

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Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

Известия02:11

Молочную продукцию начнут маркировать с 1 июня 2020 года

Якутия 2401:11

В России установлен срок введения обязательной маркировки молочки

Российская газета02:15
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Происшествия

В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину

Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Известия 02:30
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

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Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Вести Подмосковья 02:10
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
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В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
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Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы

Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
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Происшествия

СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

Отчим девочки, тело которой нашли в Крыму, часто конфликтовал с ней, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Политика

Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы

Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 04:25
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости 00:00
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Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области уволился

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов уволился с поста в связи со скандалом вокруг оскорблений сотрудников полиции, сообщает "МК Псков".
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Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
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Хоккей

Макдэвид набрал шесть очков в матче с «Колорадо»

Эдмонтон выиграл у Колорадо (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во всех голах нефтяников поучаствовал капитан команды Коннор Макдэвид.
Советский спорт 01:51
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Интерфакс 00:42
Экономика

Ростуризм объявил о начале сбора заявок на предоставление субсидий

«Консультацию по оформлению заявок на предоставление субсидий можно получить по номерам +7 495 870 29 21 доб. 60134, 60151, +7 495 870 40 75, +7 495 870 40 76 и электронной почте export@russiatourism.ru», — добавили в пресс-службе ведомства.
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Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»

Спорт-Экспресс 00:57
Экономика

РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
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Политика

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
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Госдума разрешила зачислять братьев и сестер в одну школу

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Светлана Миронова выиграла спринт на всероссийском отборе в Тюмени

В Тюмени проходят отборочные старты в сборную России по биатлону на первые три этапа Кубка мира.
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Происшествия

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

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Политика

В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян

В ноябре председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате резолюции о признании геноцида армян в Османской империи после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Lenta.ru вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 13 ноября в 14:11
Армия и оружие

Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства

Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:25
Общество

Ростех продал в Италию прицелы для стрелкового оружия

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) поставил оптические прицелы для гражданского и спортивного стрелкового оружия в Италию, сообщили в пресс-службе холдинга.
Взгляд.ру 03:18
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
Экономика

Страны БРИКС могут ввести криптовалюту

Страны-участники БРИКС обсуждают возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов.
Газета.Ru вчера в 07:01
Общество

Брошенного хозяевами щенка с хвостом на лбу спасли от холода в США

Газета.Ru вчера в 03:33
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