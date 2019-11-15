Экономика
ИзвестияОбязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
С 1 июня 2020 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов молочных продуктов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. «Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину
Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Происшествия
СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
Отчим девочки, тело которой нашли в Крыму, часто конфликтовал с ней, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Политика
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Происшествия
Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области уволился
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов уволился с поста в связи со скандалом вокруг оскорблений сотрудников полиции, сообщает "МК Псков".
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Хоккей
Макдэвид набрал шесть очков в матче с «Колорадо»
Эдмонтон выиграл у Колорадо (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Во всех голах нефтяников поучаствовал капитан команды Коннор Макдэвид.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Экономика
Ростуризм объявил о начале сбора заявок на предоставление субсидий
«Консультацию по оформлению заявок на предоставление субсидий можно получить по номерам +7 495 870 29 21 доб. 60134, 60151, +7 495 870 40 75, +7 495 870 40 76 и электронной почте export@russiatourism.ru», — добавили в пресс-службе ведомства.
Теннис
Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»
Экономика
РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
Спорт
Светлана Миронова выиграла спринт на всероссийском отборе в Тюмени
В Тюмени проходят отборочные старты в сборную России по биатлону на первые три этапа Кубка мира.
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
Политика
В США обвинили Россию в геноциде Турцией армян
В ноябре председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате резолюции о признании геноцида армян в Османской империи после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Армия и оружие
Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства
Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Общество
Ростех продал в Италию прицелы для стрелкового оружия
Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) поставил оптические прицелы для гражданского и спортивного стрелкового оружия в Италию, сообщили в пресс-службе холдинга.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Экономика
Страны БРИКС могут ввести криптовалюту
Страны-участники БРИКС обсуждают возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов.
Общество