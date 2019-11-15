Экономика

ИзвестияИзвестияОбязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

С 1 июня 2020 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов молочных продуктов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. «Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
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Обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

ТАСС01:34

Молочную продукцию начнут маркировать с 1 июня 2020 года

Якутия 2401:11

Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

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В России установлен срок введения обязательной маркировки молочки

Российская газета02:15

Обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции будет введена в России будущим летом

Эхо Москвы02:32

Союзмолоко: введение обязательной маркировки молочной продукции до проведения оценки целесообразности недопустимо

Milknews.ru00:54

В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты

REGNUM02:09
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Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
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Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
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