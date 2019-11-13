Общество
ИзвестияОбязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
С 1 июня 2020 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов молочных продуктов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. «Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Футбол
Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС
Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
Общество
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Автоспорт
Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии
Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Музыка
17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»
17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
Авто
Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда
Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Футбол
Дзюба обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией
Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам в преддверии игры против Бельгии в рамках отборочного цикла Евро-2020.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Армия и оружие
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Киев подтвердил дату встреч глав «нормандской четверки» 9 декабря
Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря. Перед этим дату саммита назвали в париже.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать мотор машины зимой
Издание «Авто.ру» обратилось к экспертам, которые поведали о том, как правильно прогревать мотор машины в зимних условиях.
Происшествия
В США два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Армия и оружие
В сети появилось видео оценки американцами российских БМП-3 и Т-80
Американские военные смогли опробовать образцы российской военной техники на учениях в Южной Корее, сообщает «Российская газета».
Фигурное катание
В сети появилось видео падения Трусовой перед короткой программой
В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Армия и оружие
ВСУ открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил, заявили в ДНР
Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Общество
Британец стал миллионером, купив лотерейные билеты для больной жены
Житель Великобритании Кевин Френсис выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь больную жену, сообщает Daily Mirror.