Общество

ИзвестияИзвестияОбязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

С 1 июня 2020 года в России вводится обязательная маркировка отдельных видов молочных продуктов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. «Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Импортерам насмарку. Маркировка вынуждает отправлять грузы в Россию через Прибалтику

DP.RU00:36

Стал известен срок введения обязательной маркировки сыров и творога

Телеканал 360°вчера в 04:18

Минсельхоз и Минпромторг утвердили рекомендации по маркировке молочки

РИА Новостивчера в 02:56

«Союзмолоко» назвало поспешным введение маркировки товаров с июня 2020 года

Интерфаксвчера в 03:07

В России установлен срок введения обязательной маркировки молочки

Российская газетавчера в 02:15

Союзмолоко считает нужным оценить целесообразность введения маркировки молочной продукции

ТАССвчера в 03:14

Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

Известиявчера в 02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Футбол

Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
ProstoProSport вчера в 23:36
Общество

Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг миллиардеров, составляемый агентством Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:50
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Автоспорт

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии

Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
Известия вчера в 17:02
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".
РИА Новости вчера в 19:09
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости вчера в 10:49
Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 06:04
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Авто

Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда

Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Российская газета вчера в 08:00
Футбол

Дзюба обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам в преддверии игры против Бельгии в рамках отборочного цикла Евро-2020.
ProstoProSport 01:14
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Армия и оружие

Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР

Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 07:25
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Киев подтвердил дату встреч глав «нормандской четверки» 9 декабря

Встреча "нормандской четверки" состоится 9 декабря. Перед этим дату саммита назвали в париже.
Экономика сегодня вчера в 11:24
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать мотор машины зимой

Издание «Авто.ру» обратилось к экспертам, которые поведали о том, как правильно прогревать мотор машины в зимних условиях.
Тарантас Ньюс вчера в 23:28
Происшествия

В США два человека пострадали при стрельбе на футбольном матче

Российская газета вчера в 21:52
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

В сети появилось видео оценки американцами российских БМП-3 и Т-80

Американские военные смогли опробовать образцы российской военной техники на учениях в Южной Корее, сообщает «Российская газета».
Профиль 00:31
Фигурное катание

В сети появилось видео падения Трусовой перед короткой программой

В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
YA62.ru 01:14
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Армия и оружие

ВСУ открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил, заявили в ДНР

Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 01:32
Общество

Британец стал миллионером, купив лотерейные билеты для больной жены

Житель Великобритании Кевин Френсис выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь больную жену, сообщает Daily Mirror.
Аргументы и Факты 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное