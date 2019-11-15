Общество
Национальное Аграрное АгентствоВ России утвержден срок начала маркировки молочной продукции
"Правительство своим распоряжением устанавливает дату введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года", - сказано в сообщении кабмина.
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Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о мерах профилактики курения
Специалисты Роспотребнадзора напомнили о вреде табачной продукции. В ведомстве также сообщили о мерах профилактики.
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10
Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
Происшествия
Задержан поджигатель автомобиля Jaguar хоккеиста
Как стало известно РЕН ТВ, правоохранители задержали мужчину, который поджег иномарку хоккеиста в Петербурге.
Шоу-бизнес
Пригожин не считает нужным помогать семье Заворотнюк
Иосиф Пригожин рассказал, что он предлагал помощь семье Заворотнюк, но те ответили отказом.
Футбол
ОККО покажет матчи сборной Бразилии
Гаджеты
Смартфон Motorola RAZR со складным дисплеем полностью раскрыли за несколько часов до анонса
Живые фото ещё раз подтверждают преемственность дизайна новинки от классической модели: внушительный классический подбородок, толстые рамки и верхняя крышка с вспомогательным дисплеем смотрятся несколько архаично, но вместе с тем и знакомо, повторяя очертания оригинала.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Происшествия
Уголовное дело по факту загрязнения реки возбудили в Красноярске
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим, после того как там разрушились накипи технологического отстойника.
Политика
Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева тепло поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения
Сегодня знаменитая российская певица Лолита Милявская отмечает свой пятьдесят шестой день рождения.
Общество
Instagram начал скрывать лайки в России
Руководство Instagram сообщили, что таким образом они пытаются обратить внимание пользователей на контент, а не количество лайков.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Общество
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Политика
Пенс пообещал отказаться от российских «Союзов» до весны 2020 года
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон скоро откажется от доставки астронавтов на орбиту на российских космических кораблях.
Культура
«Газпром-медиа» запускает прокатчика авторского кино
Медиахолдинг «Газпром-медиа» запускает кинопрокатную компанию «Белые ночи», презентация нового бизнеса проходит на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Гаджеты
BQ представляет недорогие телевизоры класса Smart TV. Самый дешевый стоит 8 490 рублей
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
Армия и оружие
Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии
Сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Происшествия