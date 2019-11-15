"Правительство своим распоряжением устанавливает дату введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года", - сказано в сообщении кабмина.

В России утвержден срок начала маркировки молочной продукции

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