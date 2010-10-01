Общество

СеверпостСеверпостОбязательную самоизоляцию отменили при въезде в Мурманскую область

В Мурманской области с понедельника отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в регион. Также не нужно больше будет проходить тест на коронавирус при въезде в область.
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В Мурманской области отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих

Аргументы и Факты - Мурманск13:00

Губернатор Мурманской области о коронавирусе: «В регионе снимается двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов»

КП - Мурманск11:42

Обязательную самоизоляцию отменили при въезде в Мурманскую область

Северпост11:22
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