Общество
СеверпостОбязательную самоизоляцию отменили при въезде в Мурманскую область
В Мурманской области с понедельника отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в регион. Также не нужно больше будет проходить тест на коронавирус при въезде в область.
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В Мурманской области отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих
Аргументы и Факты - Мурманск13:00
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