Общество
U74.RuСертификацию лекарств в России отменили
Кабмином был пояснено, что изменения призваны создавать эффективный механизм «выпускного» контроля препаратов, поступающих в оборот. Изменения должны вступить в силу завтра, 29 ноября.
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с чего всё началось
«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в сообщении на сайте правительства.RT на русскомвчера в 13:30
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Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
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Общество
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Общество
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Общество
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Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Футбол
Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
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«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию
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Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Авто
В России ввели ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт утвердил ГОСТ для классических и раритетных автомобилей.
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В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
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Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Политика
Путин заявил о готовности поделиться сирийским опытом со странами ОДКБ
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поделиться опытом проведения антитеррористических операций в Сирии со странами ОДКБ.
Политика
На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям
На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.