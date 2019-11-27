с чего всё началось

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Политика Владимир Путин обнял расплакавшуюся жительницу Петербурга Президент России Владимир Путин в рамках встречи с жителями Санкт-Петербурга обнял расплакавшуюся при нем пожилую женщину.

Космос Космонавты остались без туалетов на МКС На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Наука Кишечную палочку научили производить биомассу из углекислого газа Учитывая, что содержание CO2 в атмосфере планеты растет, и вместе с этим меняется климат, было бы неплохо перевести биопроизводство на безотходный режим, «научить» бактерии синтезировать органические вещества из углекислого газа, который они же сами (или еще и кто-то другой) и произвели при дыхании.

Общество Российский снайпер поразил цель на расстоянии 2 км в полной темноте Российский стрелок Сергей Шмаков побил мировой рекорд по дальности точного выстрела, поразив цель на расстоянии 1920 м в полной темноте и при неблагоприятных погодных условиях.

Шоу-бизнес Евгений Алдонин стал отцом в третий раз Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.