с чего всё началось

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Общество Бутина отозвала апелляцию на приговор в США Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.

Политика В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.

Наука Ученые рассказали о пользе йодирования соли Российские ученые заявили, что в ходе проведенного исследования им не удалось найти много преимуществ обязательного йодирования соли.

Кино Британские режиссеры назвали 96 правил съемки эротических сцен Специалисты из Профессиональной ассоциации режиссеров Великобритании выпустили для кинематографистов 96 правил, которыми следует руководствоваться во время съемок эротических сцен.

Футбол Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Лионом» Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился эмоциями после победы над "Лионом" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».

Политика Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.