Общество

Газета.RuГазета.RuОбязательную сертификацию лекарств отменили в России

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
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В России отменена обязательная сертификация лекарств

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В России отменили обязательную сертификацию лекарств

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Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

ТАСС10:24

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