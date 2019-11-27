Общество
Газета.RuОбязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в сообщении на сайте правительства.RT на русскомвчера в 13:30
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Расширились полномочия Росздравнадзора по госконтролю за обращением лекарств
Парламентская газета26 ноября в 18:17
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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