с чего всё началось

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Общество В Госдуме предложили сократить новогодние праздники Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Общество Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Авто Фото новой Lada 4x4 появились в Сети В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).

Здоровье Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам – не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.