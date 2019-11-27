с чего всё началось

Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Политика Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.

Общество В Роструде объяснили, как сделать 31 декабря выходным Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники смогут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днём, в случае если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, пишет RT.

Киберспорт Winstrike Team представила новый состав по Dota 2 Организация Winstrike Team анонсировала новый состав по Dota 2. В него вошли Владимир RodjER Никогосян, Илья ALOHADANCE Коробкин, Никита Daxak Кузьмин, Максим mellojul Пнёв и Василий AfterLife Шишкин.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Происшествия Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Происшествия В Тюмени сотруднику театра разбили голову разводным ключом В Тюмени от действий неизвестных пострадал сотрудник театра «Ангажемент»: мужчины напали на него на улице Олимпийской, разбив голову разводным ключом, сообщает Megatyumen.ru.