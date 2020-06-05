Власти Приморского края с 7 июня ввели новый порядок въезда в регион, отменив обязательный 14-дневный карантин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Обязательный 14-дневный карантин для въезжающих отменили в Приморье

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