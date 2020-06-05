Коронавирус
ИзвестияОбязательный 14-дневный карантин для въезжающих отменили в Приморье
Власти Приморского края с 7 июня ввели новый порядок въезда в регион, отменив обязательный 14-дневный карантин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
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Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Известия вчера в 21:40
Общество
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
В Московской области впервые с начала пандемии количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 03:47
Политика
Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы
По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
Финансы
ЦБ раскрыл сумму проданной валюты в рамках сделки по Сбербанку
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд в рублевом эквиваленте) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 05 июня в 12:02
Общество
Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Единоборства
Нуньес защитила титул на турнире UFC 250
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Сергей Соловьев: «Таня Друбич спасла мою жизнь»
"С уходом Мити остановилась его жизнь": как Сергей Соловьев пережил смерть сына.
StarHit.ru 05 июня в 20:00
Гаджеты
За оригинальными Samsung Galaxy Watch выйдут смарт-часы Galaxy Watch 3
Продукт под каталожным номером SM-R855F получила коммерческое название Galaxy Watch 3. Возможно, вслед за оригинальной моделью Galaxy Watch выйдут сразу Galaxy Watch 3. Сложившаяся ситуация, вероятно, обусловлена желанием южнокорейской компании как можно больше дистанцировать оригинальную модель Galaxy Watch от Galaxy Watch 3 в глазах пользователей.
Anonsens 02:46
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Политика
Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске
Предложение США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске, где 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная, Москва воспринимает как проявление конструктива, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 04:14
Общество
В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
Общество
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
Общество
В Крыму у 14 человек выявлен коронавирус
Как сообщает глава республики Сергей Аксенов, в 11 из 14 выявленных случаях болезнь протекала бессимптомно.
Вести.Севастополь 03:01
Наука
Ученые нашли на Земле место с самым чистым воздухом
NewInform 04:24
Политика
В Китае призывают отказаться от российских ЗРК в пользу отечественных
«Некомпетентными» назвали российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 китайские СМИ и призвали отказаться от них.
Вечерний курьер 03:25
Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Общество
В Карелии за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом
В Карелии за сутки зафиксировали ещё 25 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе трое детей.
FlashNord 05 июня в 03:43
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Политика
Байден собрал голоса для выдвижения в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ 05 июня в 23:02