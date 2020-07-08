Коронавирус
RT на русскомС 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
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«Масочный режим? Нет, не слышали». Владивостокцы перестали соблюдать меры безопасности
Primpress.ru07 июля в 23:41
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Происшествия
СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям
"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
Общество
В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Шоу-бизнес
Павел Прилучный надел кольцо на безымянный палец
Фолловеры предположили, что актер решил спрятать татуировку-обручальное кольцо - ими они с Агатой Муцениеце украсили свои руки в знак вечной любви вместо традиционных драгоценностей.
Grazia 04:50
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма
В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Общество
В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей
Показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий возобновляется с 1 августа в Москве в зданиях, где не более 3 тысяч мест, соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.
РИА Новости 05:51
Общество
Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова
Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
Футбол
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
Политика
РБК: задержанного губернатора Фургала отправят в отставку
«Губернатор Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента», — говорит РБК со ссылкой на два собственных источника.
URA.Ru 05:03
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»
Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.
Известия вчера в 20:09
Экономика
«Архбум» подписал инвестиционное соглашение с Ульяновской областью
Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова.
Интерфакс - Россия 04:43
Экономика
Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака
К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Происшествия
В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»
7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК вчера в 12:49
Спорт
Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза
Разработчики из студии thatgamecompany (Journey, Flower) объявили, что их условно-бесплатную приключенческую игру Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза.
Игромания.ру 03:52
Общество
Медалями «За любовь и верность» награждены 70 пар Тверской области
8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 супружеских пар - жителей Тверской области получили медали «За любовь и верность».
ГТРК Тверь 04:32
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
Lenta.ru 01:22
Общество
В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь
Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03