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RT на русскомRT на русскомС 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
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В Москве с 13 июля отменяют масочный режим

РИА Новости05:56

Масочный режим в регионе продолжает действовать

Омутнинские Вести+вчера в 08:21

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

RT на русском05:40

Собянин объявил об отмене обязательного ношения масок на улице

РБК05:38

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным

Интерфакс05:36

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

Национальная служба новостей05:53

«Масочный режим? Нет, не слышали». Владивостокцы перестали соблюдать меры безопасности

Primpress.ru07 июля в 23:41
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Происшествия

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

"Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 02:32
1
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Компания "АвтоВАЗ" готовит сервисную кампанию, в ходе которой будет устранена давно известная неисправность 16-клапанных двигателей.
Новые автомобили 00:53
131
Общество

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
369
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный надел кольцо на безымянный палец

Фолловеры предположили, что актер решил спрятать татуировку-обручальное кольцо - ими они с Агатой Муцениеце украсили свои руки в знак вечной любви вместо традиционных драгоценностей.
Grazia 04:50
1
Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина

Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
5
Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Во вторник, 7 июля, озвучены окончательные результаты опроса жителей Волгоградской области по вопросу перевода времени.
Evo-rus.com 07 июля в 09:26
3,7K
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма

В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
21
Политика

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
15
Футбол

Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
2
Общество

В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей

Показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий возобновляется с 1 августа в Москве в зданиях, где не более 3 тысяч мест, соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.
РИА Новости 05:51
Общество

Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
85
Футбол

ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего

Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
2
Политика

РБК: задержанного губернатора Фургала отправят в отставку

«Губернатор Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента», — говорит РБК со ссылкой на два собственных источника.
URA.Ru 05:03
5
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»

Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.
Известия вчера в 20:09
26
Экономика

«Архбум» подписал инвестиционное соглашение с Ульяновской областью

Документ подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова.
Интерфакс - Россия 04:43
Экономика

Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака

К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24
Происшествия

Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации

Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
471
Происшествия

В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»

7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК вчера в 12:49
3
Спорт

Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза

Разработчики из студии thatgamecompany (Journey, Flower) объявили, что их условно-бесплатную приключенческую игру Sky: Children of the Light скачали больше 20 млн раз спустя год после релиза.
Игромания.ру 03:52
Общество

Медалями «За любовь и верность» награждены 70 пар Тверской области

8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 супружеских пар - жителей Тверской области получили медали «За любовь и верность».
ГТРК Тверь 04:32
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

Lenta.ru 01:22
71
Общество

В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь

Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
6
Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
9
Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
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Футбол

Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

REGNUM 02:11
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