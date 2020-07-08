Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

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