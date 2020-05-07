Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим

Ограничения по работе предприятий в Крыму начнут снимать с 18 мая, а с 12 мая в регионе станет обязательным ношение масок в общественных местах, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Сергей Аксенов
Необязательно должна это быть медицинская маска, которую нужно покупать. Это может быть в том числе пошитая маска. Они носятся только в общественных местах. Просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение магазина или банка, маска не нужна.
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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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