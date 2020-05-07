Коронавирус
Парламентская газетаВ Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим
Ограничения по работе предприятий в Крыму начнут снимать с 18 мая, а с 12 мая в регионе станет обязательным ношение масок в общественных местах, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Необязательно должна это быть медицинская маска, которую нужно покупать. Это может быть в том числе пошитая маска. Они носятся только в общественных местах. Просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение магазина или банка, маска не нужна.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
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Коммерсантъ 07:18
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Интерфакс 06:02
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Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
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Московский Комсомолец 08:20
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В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
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РИА Новости 10:36
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
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Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03
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США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
В Краснодарском крае на врача составили протокол о фейках после просьбы выдать средства защиты
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