Необязательно должна это быть медицинская маска, которую нужно покупать. Это может быть в том числе пошитая маска. Они носятся только в общественных местах. Просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение магазина или банка, маска не нужна.

Ограничения по работе предприятий в Крыму начнут снимать с 18 мая, а с 12 мая в регионе станет обязательным ношение масок в общественных местах, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим

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