Наука
BFM.ruВодопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Плохо очищенная вода из водопровода может способствовать развитию рака. Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
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Более 100 000 случаев рака могут быть вызваны загрязнителями в водопроводной воде
Faktom19 сентября в 04:02
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Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
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Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
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Телеканал 360° вчера в 14:46
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру 19 сентября в 08:18
Армия и оружие
США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
GAO делит гиперзвуковое оружие на два типа: гиперзвуковые планирующие блоки и гиперзвуковые крылатые ракеты.
REGNUM 18 сентября в 07:15
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Глава украинского МИД Вадим Пристайко в беседе с «Громадське» прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 22:31
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
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На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
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Мамаев может продолжить карьеру в «Динамо»
Вести.Ru вчера в 18:38
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru вчера в 12:02
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия вчера в 10:27
Армия и оружие
Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию
Подчеркивается, что два российских истребителя вылетели с авиабазы Хмеймим и направились на юго-восток, чем фактически изменили планы Израиля об ударах.
Lenta.ru вчера в 07:01
Кино
BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»
Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия вчера в 17:03
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv вчера в 04:39
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Космос
NASA пропустило гигантский астероид
Огромный астероид в конце июля подобрался к нашей планете на самое близкое за последние 100 лет расстояние.
Утро.ru вчера в 05:36
Здоровье
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости вчера в 08:10
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 19 сентября в 00:58
Политика
Госдеп не обеспокоили возможные связи Гуайдо с наркоторговцами
14 сентября Мадуро рассказал о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо с боевиками-наркоторговцами из Колумбии, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные СМИ.
Известия 19 сентября в 18:45
Шоу-бизнес
Фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Российский фигурист Алексей Ягудин подвергся критике со стороны своих коллег после участия в ток-шоу, посвященном болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
iReactor вчера в 14:19
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета 19 сентября в 06:41
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru вчера в 11:21