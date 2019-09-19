Плохо очищенная вода из водопровода может способствовать развитию рака. Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.

Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака

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