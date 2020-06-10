Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

с чего всё началось

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

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