Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

с чего всё началось

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Общество В Совфеде осудили слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который принял участие в съёмках ролика RT о поправках к Конституции, стало плохо, когда он узнал о словах Алексея Навального. 206

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 1,9K

Финансы Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов. 56

Происшествия По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго полицейского Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов. 1

Происшествия В Новой Москве обрушился автомобильный мост В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 52

Политика Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. 333

Происшествия Дело в отношении саратовского застройщика Белича развалилось в суде Саратовский застройщик Владимир Белич, которого обвиняли в мошенничествах на сотни миллионов рублей, злоупотреблениях полномочиями, а также в отмывании незаконно полученных денежных средств, оправдан по нескольким эпизодам, а по остальным – признан виновным, но освобожден от наказания. 1

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 136

Общество Роструд напомнил о праздничных выходных в июне В России 12–14 и 24 июня будут выходными, напоминает Роструд.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 41

Экономика ОЭСР предсказала падение российской экономики на 8–10% в 2020 году По оценке ОЭСР, дефицит российского бюджета в 2020 году составит лишь 2,5%–2,6%. При этом Минэкономразвития ожидает, что этот показатель по итогам года составит 8,5% ВВП. 20

Технологии Обновление Windows 10 теперь доступно для широкого круга пользователей В Центре обновлений есть доступен патч под номером KB4560960, который должен в фоновом режиме подготовить систему к обновлению до последней версии. 33

Происшествия Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей. 1

Футбол Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.