Энергетика

RT на русскомRT на русскомОбъём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Доходы от экспорта нефти из России в январе - апреле упали на четверть

Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

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Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.
Сахалин.Инфо 19:50
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Сотрудники дома ребёнка в Биробиджане работают по 14 суток без доплат

Биробиджан, 9 июня 2020, 09:40 — REGNUM Сотрудники дома ребёнка для детей-инвалидов в Биробиджане пожаловались на то, что с 1 мая переведены на вахтовый режим работы.
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Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
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Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини

Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
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В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19

Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
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Общество

Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
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Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

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Космос

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:28
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Происшествия

Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог

Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.
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Общество

Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом

С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
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Мейвезер назвал себя лучшим боксёром в истории

Вашингтон, 10 июня 2020, 15:58 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший назвал себя лучшим за всю историю бокса.
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Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года

Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.
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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Кино

Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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Общество

Главврач Коммунарки поедет бороться с коронавирусом в Дагестан

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко отправится в Дагестан для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
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Кино

Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год

Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
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Вышла публичная бета-версия Android 11

Первую публичную бета-версию Android 11 запустила компания Google.
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
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Политика

В Германии продлили ограничения на поездки за пределы Европы

Правительство Германии в среду приняло решение продлить ограничения на поездки в страны, не входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, до 31 августа, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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Происшествия

Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
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