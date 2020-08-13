Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Саминвестор
Саминвестор

Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум

Сегодня, 13 августа 2020 года, стало известно, что к 7 августа текущего года объём международных резервов России достиг $600,7 млрд, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русском09:12
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Международные резервы России превысили 600 млрд долларов

Телеканал 360°13:23
Коммерсантъ

Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Коммерсантъ10:25
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15
Известия

Международные резервы России превысили $600 млрд

Известия10:17
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русском09:12
АБН

Российские международные резервы достигли исторического максимума

АБН09:53
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАСС10:20

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,8K

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
96

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 185 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 185 тысяч рублей по итогам матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости13:58