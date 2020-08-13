Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Саминвестор
Саминвестор

Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум

Сегодня, 13 августа 2020 года, стало известно, что к 7 августа текущего года объём международных резервов России достиг $600,7 млрд, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.В источнике
С чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
RT на русском09:12
Подробнее о событии
Известия

Международные резервы России превысили $600 млрд

Известия10:17
Эхо Москвы

Международные резервы России достигли исторического максимума

Эхо Москвы10:32
Коммерсантъ

Россия накопила рекордные золотовалютные резервы

Коммерсантъ10:25
ТАСС

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

ТАСС10:20
Телеканал 360°

Международные резервы России превысили 600 млрд долларов

Телеканал 360°13:23
RT на русском

Международные резервы России достигли исторического максимума

RT на русском09:12
ПолитРоссия

Цены на золото и курс евро доведут международные резервы России до рекорда

ПолитРоссия11 августа в 12:15

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
98

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
660

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
189

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
34

В Пермском крае создадут первую особую экономическую зону в 2021 году

Власти Пермского края объявили о создании в регионе первой особой экономической зоны (ОЭЗ) в границах Гамовского сельского поселения (Пермский район), она расположится на площадке Осенцовского промышленного узла в 200 га, где будет действовать льготный режим налогооблажения, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.
ТАСС13:08
1

Суд арестовал обвиняемого в получении взятки замглавы Колпино

Сегодня, 13 августа, в Колпинском районном суде избрали меру пресечения задержанному заместителю главы администрации Колпинского района Алексею Жукову, обвиняемому в получении взятки, передаёт корреспондент 78.ru.
78.ru11:08
88