с чего всё началось

Международные резервы РФ, по данным на 7 августа, увеличились на 1,5% (или на $8,9 млрд) по сравнению с показателем на 31 июля и составили $600,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

Международные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

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