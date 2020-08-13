Финансы

ТАССТАССМеждународные резервы России за неделю выросли на $8,9 млрд

Международные резервы РФ, по данным на 7 августа, увеличились на 1,5% (или на $8,9 млрд) по сравнению с показателем на 31 июля и составили $600,7 млрд, говорится в материалах Банка России.
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с чего всё началось
«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте
 регулятора.
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